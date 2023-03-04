Огородников Савва Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Савва Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1655

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1655

Отец: Огородников Игнат Обросимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1669

Сын: Огородников Марко Саввович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678
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