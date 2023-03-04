Огородников Савва Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1655
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1655
Отец: Огородников Игнат Обросимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1669
Сын: Огородников Марко Саввович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678