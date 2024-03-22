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Огородников Василий Маркович

Место рождения

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1690

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Огородников Марко Саввович

Мать: Огородникова Авдотия Лукяновна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1705

Дочь: Зыкина Марина Васильевна

Мать ребёнка: Огородникова Анна Осиповна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Огородников Клемент Васильевич

Мать ребёнка: Огородникова Анна Осиповна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Огородников Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Огородникова Анна Осиповна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Огородников Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Огородникова Анна Осиповна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Огородников Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Огородникова Анна Осиповна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Огородников Антон Васильевич

Мать ребёнка: Огородникова Анна Осиповна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
7131

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огородникова Анна Осиповна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Феодора Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Анна Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1756
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