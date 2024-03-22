Огородников Василий Маркович
Место рождения
Дата рождения1690
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Зыкина Марина Васильевна
Мать ребёнка: Огородникова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1713
Сын: Огородников Клемент Васильевич
Мать ребёнка: Огородникова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1714
Сын: Огородников Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Огородникова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1718
Сын: Огородников Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Огородникова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1721
Сын: Огородников Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Огородникова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
1728
Сын: Огородников Антон Васильевич
Мать ребёнка: Огородникова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
7131
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огородникова Анна Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1756