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Огородников Антон Васильевич

Место рождения

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Огородников Василий Маркович

Мать: Огородникова Анна Осиповна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Наталия Антоновна

Мать ребёнка: Огородникова Матрона Андреевна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Параскева Антоновна

Мать ребёнка: Огородникова Матрона Андреевна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Огородников Михаил Антонович

Мать ребёнка: Огородникова Матрона Андреевна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Васса Антоновна

Мать ребёнка: Огородникова Матрона Андреевна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Матрона Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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