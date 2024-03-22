Огородников Антон Васильевич
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Наталия Антоновна
Мать ребёнка: Огородникова Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Параскева Антоновна
Мать ребёнка: Огородникова Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Огородников Михаил Антонович
Мать ребёнка: Огородникова Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Васса Антоновна
Мать ребёнка: Огородникова Матрона Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764