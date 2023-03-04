Огородникова (Ворончихина) Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Наталия Антоновна
Отец ребёнка: Огородников Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Параскева Антоновна
Отец ребёнка: Огородников Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Огородников Михаил Антонович
Отец ребёнка: Огородников Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Васса Антоновна
Отец ребёнка: Огородников Антон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764