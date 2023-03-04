Огородникова (Ворончихина) Матрона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Ворончихина) Матрона Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Наталия Антоновна

Отец ребёнка: Огородников Антон Васильевич

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Параскева Антоновна

Отец ребёнка: Огородников Антон Васильевич

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Огородников Михаил Антонович

Отец ребёнка: Огородников Антон Васильевич

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Васса Антоновна

Отец ребёнка: Огородников Антон Васильевич

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Антон Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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