Огородникова Анна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Зыкина Марина Васильевна
Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович
Рождение ребёнка
1713
Сын: Огородников Клемент Васильевич
Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович
Рождение ребёнка
1714
Сын: Огородников Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович
Рождение ребёнка
1718
Сын: Огородников Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович
Рождение ребёнка
1721
Сын: Огородников Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович
Рождение ребёнка
1728
Сын: Огородников Антон Васильевич
Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович
Рождение ребёнка
7131
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710