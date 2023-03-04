Огородникова Анна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгородникова Анна Осиповна

Огородникова Анна Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Зыкина Марина Васильевна

Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Огородников Клемент Васильевич

Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Огородников Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Огородников Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Огородников Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Огородников Антон Васильевич

Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
7131

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Огородников Василий Маркович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Василий Маркович

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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