Огородников Клемент Васильевич
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Рождение ребёнка
1734
Сын: Огородников Никита Климентович
Мать ребёнка: Огородникова Мелания Тимофеевна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Огородников Миней Климентович
Мать ребёнка: Огородникова Мелания Тимофеевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Леденцова Параскева Климентовна
Мать ребёнка: Огородникова Мелания Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1750