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Огородников Клемент Васильевич

Место рождения

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Огородников Василий Маркович

Мать: Огородникова Анна Осиповна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Огородников Никита Климентович

Мать ребёнка: Огородникова Мелания Тимофеевна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Огородников Миней Климентович

Мать ребёнка: Огородникова Мелания Тимофеевна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Леденцова Параскева Климентовна

Мать ребёнка: Огородникова Мелания Тимофеевна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Мелания Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1750
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