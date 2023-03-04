Огородникова (Шишина) Мелания Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1734
Сын: Огородников Никита Климентович
Отец ребёнка: Огородников Клемент Васильевич
Рождение ребёнка
1746
Сын: Огородников Миней Климентович
Отец ребёнка: Огородников Клемент Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Леденцова Параскева Климентовна
Отец ребёнка: Огородников Клемент Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764