Огородникова (Шишина) Мелания Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Шишина) Мелания Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Огородников Никита Климентович

Отец ребёнка: Огородников Клемент Васильевич

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Огородников Миней Климентович

Отец ребёнка: Огородников Клемент Васильевич

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Леденцова Параскева Климентовна

Отец ребёнка: Огородников Клемент Васильевич

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Клемент Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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