Огородников Лаврентий Кирилович
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Огородников Кирил Маркович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Огородников Лука Лаврентивич
Мать ребёнка: Огородникова Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Огородников Григорий Лаврентивич
Мать ребёнка: Огородникова Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Огородников Трофим Лаврентивич
Мать ребёнка: Огородникова Зиновия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1747