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Огородников Лаврентий Кирилович

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Место рождения

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Огородников Кирил Маркович

Мать: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Огородников Лука Лаврентивич

Мать ребёнка: Огородникова Зиновия Ивановна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Огородников Григорий Лаврентивич

Мать ребёнка: Огородникова Зиновия Ивановна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Огородников Трофим Лаврентивич

Мать ребёнка: Огородникова Зиновия Ивановна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Зиновия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1747
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