Огородникова (Татаринова) Зиновия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Рождение ребёнка
1742
Сын: Огородников Лука Лаврентивич
Отец ребёнка: Огородников Лаврентий Кирилович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Огородников Григорий Лаврентивич
Отец ребёнка: Огородников Лаврентий Кирилович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Огородников Трофим Лаврентивич
Отец ребёнка: Огородников Лаврентий Кирилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764