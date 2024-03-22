Огородникова (Татаринова) Зиновия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Татаринова) Зиновия Ивановна

Место рождения

Пасегово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Пасегово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Огородников Лука Лаврентивич

Отец ребёнка: Огородников Лаврентий Кирилович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Огородников Григорий Лаврентивич

Отец ребёнка: Огородников Лаврентий Кирилович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Огородников Трофим Лаврентивич

Отец ребёнка: Огородников Лаврентий Кирилович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Лаврентий Кирилович

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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