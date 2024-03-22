Огородников Тимофей Кирилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Тимофей Кирилович

Место рождения

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Огородников Кирил Маркович

Мать: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Огородников Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Огородникова Настасья Ворфоломеева

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Стародумова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Огородникова Настасья Ворфоломеева

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Огородников Семён Тимофеевич

Мать ребёнка: Огородникова Настасья Ворфоломеева

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Огородников Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Огородникова Настасья Ворфоломеева

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Акилина Тимофеевна

Мать ребёнка: Огородникова Настасья Ворфоломеева

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Настасья Ворфоломеева

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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