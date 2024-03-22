Огородников Тимофей Кирилович
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Огородников Кирил Маркович
Рождение ребёнка
1722
Сын: Огородников Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Огородникова Настасья Ворфоломеева
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Стародумова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Огородникова Настасья Ворфоломеева
Рождение ребёнка
1755
Сын: Огородников Семён Тимофеевич
Мать ребёнка: Огородникова Настасья Ворфоломеева
Рождение ребёнка
1758
Сын: Огородников Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Огородникова Настасья Ворфоломеева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Акилина Тимофеевна
Мать ребёнка: Огородникова Настасья Ворфоломеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764