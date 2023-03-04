Огородникова (Юферева) Настасья Ворфоломеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1722
Сын: Огородников Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Огородников Тимофей Кирилович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Стародумова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Огородников Тимофей Кирилович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Огородников Семён Тимофеевич
Отец ребёнка: Огородников Тимофей Кирилович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Огородников Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Огородников Тимофей Кирилович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Акилина Тимофеевна
Отец ребёнка: Огородников Тимофей Кирилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764