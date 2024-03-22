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Огородников Иван Кирилович

Место рождения

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Огородников Кирил Маркович

Мать: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Огородников Антип Иванович

Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Перфилова

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Берёзовский оброчный стан
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Соломона Ивановна

Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Перфилова

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Огородников Мартын Иванович

Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Перфилова

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Перфилова

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Огородников Елисей Иванович

Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Перфилова

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Евдокия Перфилова

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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