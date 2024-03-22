Огородников Иван Кирилович
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Огородников Кирил Маркович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Огородников Антип Иванович
Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Перфилова
Берёзовский оброчный стан
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Соломона Ивановна
Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Перфилова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Огородников Мартын Иванович
Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Перфилова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Перфилова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Огородников Елисей Иванович
Мать ребёнка: Огородникова Евдокия Перфилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764