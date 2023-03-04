Огородникова (Комарова) Евдокия Перфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Комарова) Евдокия Перфилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Огородников Антип Иванович

Отец ребёнка: Огородников Иван Кирилович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Берёзовский оброчный стан
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Соломона Ивановна

Отец ребёнка: Огородников Иван Кирилович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Огородников Мартын Иванович

Отец ребёнка: Огородников Иван Кирилович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Огородников Иван Кирилович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Огородников Елисей Иванович

Отец ребёнка: Огородников Иван Кирилович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Иван Кирилович

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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