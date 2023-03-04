Огородникова (Комарова) Евдокия Перфилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1754
Сын: Огородников Антип Иванович
Отец ребёнка: Огородников Иван Кирилович
Берёзовский оброчный стан
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Соломона Ивановна
Отец ребёнка: Огородников Иван Кирилович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Огородников Мартын Иванович
Отец ребёнка: Огородников Иван Кирилович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Огородников Иван Кирилович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Огородников Елисей Иванович
Отец ребёнка: Огородников Иван Кирилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764