Огородников Дементий Кирилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Дементий Кирилович

Место рождения

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Огородников Кирил Маркович

Мать: не указана

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Евдокия Дементьева

Мать ребёнка: Огородникова Анна Семёновна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Домна Дементьева

Мать ребёнка: Огородникова Анна Семёновна

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Анна Семёновна

Смерть
После 1764
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