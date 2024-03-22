Огородников Дементий Кирилович
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Огородников Кирил Маркович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Евдокия Дементьева
Мать ребёнка: Огородникова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Домна Дементьева
Мать ребёнка: Огородникова Анна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764