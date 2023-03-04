Огородникова (Кормшикова) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова (Кормшикова) Анна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Евдокия Дементьева

Отец ребёнка: Огородников Дементий Кирилович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Домна Дементьева

Отец ребёнка: Огородников Дементий Кирилович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Дементий Кирилович

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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