Варзина (Махина) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения17.06.1871
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1871
Отец: Махин Григорий Ерофеевич
Мать: Махина Акулина Павловна
Рождение ребёнка
14.03.1896
Дочь: Поляшова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Варзин Михаил Маркелович
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Варзин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Варзин Михаил Маркелович
Рождение ребёнка
02.05.1900
Дочь: Князева Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Варзин Михаил Маркелович
Тевигино
Рождение ребёнка
07.05.1907
Дочь: Ерегина Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Варзин Михаил Маркелович
Рождение ребёнка
19.12.1909
Дочь: Рыжова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Варзин Михаил Маркелович
Тевигино
Рождение ребёнка
28.03.1913
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Варзин Михаил Маркелович
Тевигино
Рождение ребёнка
24.08.1915
Сын: Варзин Андриан Михайлович
Отец ребёнка: Варзин Михаил Маркелович
Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946
Причина смерти: Болезнь рак