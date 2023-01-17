Варзина (Махина) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варзина (Махина) Мария Григорьевна

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Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.06.1871

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1871

Отец: Махин Григорий Ерофеевич

Мать: Махина Акулина Павловна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.03.1896

Дочь: Поляшова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Варзин Михаил Маркелович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Варзин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Варзин Михаил Маркелович

Рождение ребёнка
02.05.1900

Дочь: Князева Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Варзин Михаил Маркелович

Тевигино
Рождение ребёнка
07.05.1907

Дочь: Ерегина Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Варзин Михаил Маркелович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.12.1909

Дочь: Рыжова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Варзин Михаил Маркелович

Тевигино
Рождение ребёнка
28.03.1913

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Варзин Михаил Маркелович

Тевигино
Рождение ребёнка
24.08.1915

Сын: Варзин Андриан Михайлович

Отец ребёнка: Варзин Михаил Маркелович

Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варзин Михаил Маркелович

Смерть
1946
Причина смерти: Болезнь рак
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