Варзин Андриан Михайлович
Место рожденияТевигино
Дата рождения24.08.1915
Дата смертиОколо ?.03.1942
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1915
Тевигино
Рождение ребёнка
13.12.1936
Дочь: Лебедева Пелагея (Паля) Андриановна
Мать ребёнка: Варзина Анастасия Григорьевна
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.02.1942
Дочь: Ерегина Миладора (Миля) Андриановна
Мать ребёнка: Варзина Анастасия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.03.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без вести