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Варзин Андриан Михайлович

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Место рождения

Тевигино

Дата рождения

24.08.1915

Дата смерти

Около ?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1915

Отец: Варзин Михаил Маркелович

Мать: Варзина Мария Григорьевна

Тевигино
Рождение ребёнка
13.12.1936

Дочь: Лебедева Пелагея (Паля) Андриановна

Мать ребёнка: Варзина Анастасия Григорьевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.02.1942

Дочь: Ерегина Миладора (Миля) Андриановна

Мать ребёнка: Варзина Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варзина Анастасия Григорьевна

Смерть
Около ?.03.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
пропал без вести
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