Лебедева (Варзина) Пелагея (Паля) Андриановна
Место рождения
Дата рождения13.12.1936
Дата смерти12.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олег
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: не указан
Смерть
12.01.2023