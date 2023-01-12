Лебедева (Варзина) Пелагея (Паля) Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Варзина) Пелагея (Паля) Андриановна

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Место рождения

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.12.1936

Дата смерти

12.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1936

Отец: Варзин Андриан Михайлович

Мать: Варзина Анастасия Григорьевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олег

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
12.01.2023
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