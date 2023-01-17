Варзина (Ерегина) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варзина (Ерегина) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Тевигино

Дата рождения

05.01.1916

Дата смерти

Около 1991

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1916

Отец: Ерегин Григорий Агапович

Мать: Наталья Дмитриевна

Тевигино
информ. из метрической книги дата рождения 14-18 декабря 1916
Рождение ребёнка
13.12.1936

Дочь: Лебедева Пелагея (Паля) Андриановна

Отец ребёнка: Варзин Андриан Михайлович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.02.1942

Дочь: Ерегина Миладора (Миля) Андриановна

Отец ребёнка: Варзин Андриан Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варзин Андриан Михайлович

Смерть
Около 1991
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