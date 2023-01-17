Варзина (Ерегина) Анастасия Григорьевна
Место рожденияТевигино
Дата рождения05.01.1916
Дата смертиОколо 1991
ПолЖенский
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1916
Отец: Ерегин Григорий Агапович
Мать: Наталья Дмитриевна
Тевигино
информ. из метрической книги дата рождения 14-18 декабря 1916
Рождение ребёнка
13.12.1936
Дочь: Лебедева Пелагея (Паля) Андриановна
Отец ребёнка: Варзин Андриан Михайлович
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.02.1942
Дочь: Ерегина Миладора (Миля) Андриановна
Отец ребёнка: Варзин Андриан Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1991