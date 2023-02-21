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(Ерегина) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Ерегин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Ерегин Григорий Агапович

Тевигино
данные с исповедной ведомости за 1917 год
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Анфиса Григорьевна

Отец ребёнка: Ерегин Григорий Агапович

Тевигино
данные с исповедной ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
05.01.1916

Дочь: Варзина Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Ерегин Григорий Агапович

Тевигино
информ. из метрической книги дата рождения 14-18 декабря 1916
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Григорий Агапович

Смерть
Неизвестно