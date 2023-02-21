(Ерегина) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1910
Отец ребёнка: Ерегин Григорий Агапович
Тевигино
данные с исповедной ведомости за 1917 год
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Анфиса Григорьевна
Отец ребёнка: Ерегин Григорий Агапович
Тевигино
данные с исповедной ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
05.01.1916
Дочь: Варзина Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Ерегин Григорий Агапович
Тевигино
информ. из метрической книги дата рождения 14-18 декабря 1916
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно