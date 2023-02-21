Ерегин Иван Григорьевич
Место рожденияТевигино
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Ерегин Григорий Агапович
Мать: Наталья Дмитриевна
Тевигино
данные с исповедной ведомости за 1917 год
Рождение ребёнка
14.10.1940
Дочь: Меньшикова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Ерегина Анфия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерегина Анфия Николаевна
Смерть
Неизвестно