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Ерегин Иван Григорьевич

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Место рождения

Тевигино

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Ерегин Григорий Агапович

Мать: Наталья Дмитриевна

Тевигино
данные с исповедной ведомости за 1917 год
Рождение ребёнка
14.10.1940

Дочь: Меньшикова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Ерегина Анфия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерегина Анфия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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