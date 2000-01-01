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Ерегин Григорий Агапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерегин Агапий

Мать: Ерегина Евдокия Ефремовна

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Ерегин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Наталья Дмитриевна

Тевигино
данные с исповедной ведомости за 1917 год
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Анфиса Григорьевна

Мать ребёнка: Наталья Дмитриевна

Тевигино
данные с исповедной ведомости 1917 год
Рождение ребёнка
05.01.1916

Дочь: Варзина Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Наталья Дмитриевна

Тевигино
информ. из метрической книги дата рождения 14-18 декабря 1916
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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