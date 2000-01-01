Ерегина Евдокия Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегина Евдокия Ефремовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерегин Никифор Агапович

Отец ребёнка: Ерегин Агапий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерегин Григорий Агапович

Отец ребёнка: Ерегин Агапий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Агапий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерегин Дмитрий Агапович

Отец ребёнка: Ерегин Агапий

Тевигино
Смерть
Неизвестно
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