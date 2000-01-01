Ерегин Никифор Агапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1953
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерегин Агапий
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Ерегин Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Ерегина Евдокия Ефимовна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Ерегин Онисим Никифорович
Мать ребёнка: Ерегина Евдокия Ефимовна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Ульяна Никифоровна
Мать ребёнка: Ерегина Евдокия Ефимовна
Тевигино
Рождение ребёнка
14.08.1917
Дочь: Фекла Никифоровна
Мать ребёнка: Ерегина Евдокия Ефимовна
Тевигино
есть запись из метрической книги так же есть информация с исповедной ведомости
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Ерегина Евдокия Ефимовна
Тевигино
данные из ПХК
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Ерегин Федосий Никифорович
Мать ребёнка: Ерегина Евдокия Ефимовна
Тевигино
данный с ПХК
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Надежда Никифоровна
Мать ребёнка: Ерегина Евдокия Ефимовна
Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерегина Евдокия Ефимовна
Смерть
Около 1953
Тевигино
данные из ПХК