Ерегин Никифор Агапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегин Никифор Агапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1953

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерегин Агапий

Мать: Ерегина Евдокия Ефремовна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Ерегин Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Ерегина Евдокия Ефимовна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Ерегин Онисим Никифорович

Мать ребёнка: Ерегина Евдокия Ефимовна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Ульяна Никифоровна

Мать ребёнка: Ерегина Евдокия Ефимовна

Тевигино
Рождение ребёнка
14.08.1917

Дочь: Фекла Никифоровна

Мать ребёнка: Ерегина Евдокия Ефимовна

Тевигино
есть запись из метрической книги так же есть информация с исповедной ведомости
Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Ерегина Евдокия Ефимовна

Тевигино
данные из ПХК
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Ерегин Федосий Никифорович

Мать ребёнка: Ерегина Евдокия Ефимовна

Тевигино
данный с ПХК
Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Надежда Никифоровна

Мать ребёнка: Ерегина Евдокия Ефимовна

Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерегина Евдокия Ефимовна

Смерть
Около 1953
Тевигино
данные из ПХК
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