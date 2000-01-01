Ерегина Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегина Евдокия Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Ерегин Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Ерегин Никифор Агапович

Тевигино
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Ерегин Онисим Никифорович

Отец ребёнка: Ерегин Никифор Агапович

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Ульяна Никифоровна

Отец ребёнка: Ерегин Никифор Агапович

Тевигино
Рождение ребёнка
14.08.1917

Дочь: Фекла Никифоровна

Отец ребёнка: Ерегин Никифор Агапович

Тевигино
есть запись из метрической книги так же есть информация с исповедной ведомости
Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Ерегин Никифор Агапович

Тевигино
данные из ПХК
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Ерегин Федосий Никифорович

Отец ребёнка: Ерегин Никифор Агапович

Тевигино
данный с ПХК
Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Надежда Никифоровна

Отец ребёнка: Ерегин Никифор Агапович

Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Никифор Агапович

Смерть
Неизвестно
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