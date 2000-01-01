Ерегина Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Ерегин Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Ерегин Никифор Агапович
Тевигино
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Ерегин Онисим Никифорович
Отец ребёнка: Ерегин Никифор Агапович
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Ульяна Никифоровна
Отец ребёнка: Ерегин Никифор Агапович
Тевигино
Рождение ребёнка
14.08.1917
Дочь: Фекла Никифоровна
Отец ребёнка: Ерегин Никифор Агапович
Тевигино
есть запись из метрической книги так же есть информация с исповедной ведомости
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Ерегин Никифор Агапович
Тевигино
данные из ПХК
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Ерегин Федосий Никифорович
Отец ребёнка: Ерегин Никифор Агапович
Тевигино
данный с ПХК
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Надежда Никифоровна
Отец ребёнка: Ерегин Никифор Агапович
Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно