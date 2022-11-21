Ерегин Федосий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегин Федосий Никифорович

Место рождения

Тевигино

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1888 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: Ерегин Никифор Агапович

Мать: Ерегина Евдокия Ефимовна

данный с ПХК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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