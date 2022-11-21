Ерегин Федосий Никифорович
Место рожденияТевигино
Дата рожденияОколо 1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925
Отец: Ерегин Никифор Агапович
Мать: Ерегина Евдокия Ефимовна
данный с ПХК
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно