Ерегина (Варзина) Миладора (Миля) Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегина (Варзина) Миладора (Миля) Андриановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1942

Дата смерти

Около 2014

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1942

Отец: Варзин Андриан Михайлович

Мать: Варзина Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
05.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Виталий Павлович

Рождение ребёнка
20.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Виталий Павлович

Рождение ребёнка
13.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Виталий Павлович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Виталий Павлович

Смерть
Около 2014
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