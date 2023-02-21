Ерегина (Варзина) Миладора (Миля) Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1942
Дата смертиОколо 2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1942
Рождение ребёнка
05.07.1968
Рождение ребёнка
20.05.1976
Рождение ребёнка
13.02.1978
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2014