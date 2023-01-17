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Ерегин Виталий Павлович

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Место рождения

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерегина Миладора (Миля) Андриановна

Рождение ребёнка
20.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерегина Миладора (Миля) Андриановна

Рождение ребёнка
13.02.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерегина Миладора (Миля) Андриановна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерегина Миладора (Миля) Андриановна

Смерть
Неизвестно
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