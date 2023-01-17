Ерегин Виталий Павлович
Место рождения
Дата рождения1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1968
Рождение ребёнка
20.05.1976
Рождение ребёнка
13.02.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно