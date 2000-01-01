Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кристина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Около 1936 г.р.
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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Ерегин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Ерегин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Павел Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжов Никифор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерегин Павел Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Павел Дмитриевич

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