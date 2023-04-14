Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909 ст.

Дочь: Христина Дмитриевна

Мать ребёнка: Дарья Маркеловна

Аниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Маркеловна

Смерть
Неизвестно