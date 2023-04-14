Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909 ст.
Дочь: Христина Дмитриевна
Мать ребёнка: Дарья Маркеловна
Аниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Маркеловна
Смерть
Неизвестно