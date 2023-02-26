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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 4) 300. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9849Леденгский Солеваренный завод, каз.при рч. Леденьге.3593194674696Церквей православных 2. Училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1307. Леденгское (Усолье), соляной завод бывший государственный, при речке Леденге, дворов 195, жителей 1250, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 2 церкви п Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Леденгское155252691221716750146616
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
11ЛеденгаЛеденгское.Спасскийбывшие помещичьи35308902946
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Леденгск (Рик и его отд.,с/совет,скков,кх.,1 пром. пр.,3 торг. зав.,Леспромхоз,Кред. т-во,Учлесхоз.,Агропункт,Нарсуд,почт. отд.,курорт,больница,вет. пункт,школа I ст.,биб Показать все 3765селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 268 км. Летнее: —.371378
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9170им. Бабушкинасело59°45'с.ш.43°07'в.д.O-38-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608404101с им Бабушкинасело