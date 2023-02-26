село им. Бабушкина, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

им. Бабушкина

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 4) 300. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9849Леденгский Солеваренный завод, каз.при рч. Леденьге.3593194674696Церквей православных 2. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Леденгская волость
1307. Леденгское (Усолье), соляной завод бывший государственный, при речке Леденге, дворов 195, жителей 1250, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 2 церкви п Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Леденгская волость
село Леденгское155252691221716750146616

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Леденгская волость
11ЛеденгаЛеденгское.Спасскийбывшие помещичьи35308902946

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Леденгский район, Леденгский сельсовет
Леденгск (Рик и его отд.,с/совет,скков,кх.,1 пром. пр.,3 торг. зав.,Леспромхоз,Кред. т-во,Учлесхоз.,Агропункт,Нарсуд,почт. отд.,курорт,больница,вет. пункт,школа I ст.,биб Показать все 3765селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 268 км. Летнее: —.371378

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
9170им. Бабушкинасело59°45'с.ш.43°07'в.д.O-38-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Бабушкинское сельское поселение
19608404101с им Бабушкинасело

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