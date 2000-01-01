Поляшова (Варзина) Александра Михайловна
Место рожденияТотемский уезд, д. Тевигино
Дата рождения14.03.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1896
Тотемский уезд, д. Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1920
Отец ребёнка: Поляшов Родион Васильевич
Вологодская обл., Бабушкинский р-н, Верховинский с/с, д. Дьяково
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Поляшов Александр Родионович
Отец ребёнка: Поляшов Родион Васильевич
Вологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Изосим Родионович
Отец ребёнка: Поляшов Родион Васильевич
Вологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно