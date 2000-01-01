Поляшова (Варзина) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляшова (Варзина) Александра Михайловна

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Место рождения

Тотемский уезд, д. Тевигино

Дата рождения

14.03.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1896

Отец: Варзин Михаил Маркелович

Мать: Варзина Мария Григорьевна

Тотемский уезд, д. Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Поляшов Иван Родионович

Отец ребёнка: Поляшов Родион Васильевич

Вологодская обл., Бабушкинский р-н, Верховинский с/с, д. Дьяково
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Поляшов Александр Родионович

Отец ребёнка: Поляшов Родион Васильевич

Вологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Изосим Родионович

Отец ребёнка: Поляшов Родион Васильевич

Вологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляшов Родион Васильевич

Смерть
Неизвестно
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