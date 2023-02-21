Поляшов Изосим Родионович
Место рожденияВологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино
Дата рожденияОколо 1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932
Вологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно