Поляшов Изосим Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляшов Изосим Родионович

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Место рождения

Вологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино

Дата рождения

Около 1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: Поляшов Родион Васильевич

Мать: Поляшова Александра Михайловна

Вологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
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