Поляшов Родион Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.04.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1919
Рождение ребёнка
Около 1920
Мать ребёнка: Поляшова (Варзина) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Поляшов Александр Родионович
Мать ребёнка: Поляшова (Варзина) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Поляшов Изосим Родионович
Мать ребёнка: Поляшова (Варзина) Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно