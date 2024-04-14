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Поляшов Родион Васильевич

Место рождения

Княжево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.04.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Княжево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
20.10.1919

Жена: Поляшова (Варзина) Александра Михайловна

Княжево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Поляшов Иван Родионович

Мать ребёнка: Поляшова (Варзина) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Поляшов Александр Родионович

Мать ребёнка: Поляшова (Варзина) Александра Михайловна

Княжево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Поляшов Изосим Родионович

Мать ребёнка: Поляшова (Варзина) Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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