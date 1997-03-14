Рыжова (Варзина) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.12.1909 ст.
Дата смерти14.03.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
06.12.1909
Крестная - Князева Агния Петровна, дочь умер. крестьянина Князева Петра Савельевича
Рождение
04.12.1909 ст.
данные с метрической книги
Бракосочетание
10.04.1935
Рождение ребёнка
14.03.1936
Сын: Рыжов Александр Аристархович
Отец ребёнка: Рыжов Аристарх (Евтихий) Михайлович
Рождение ребёнка
29.11.1938
Дочь: Рыжова Вия Аристарховна
Отец ребёнка: Рыжов Аристарх (Евтихий) Михайлович
данный из ЗАГСа Бабушкино актовая запись 45 от 29.11.1938
Рождение ребёнка
14.08.1940
Дочь: Медведева (Рыжова) Валентина Аристарховна
Отец ребёнка: Рыжов Аристарх (Евтихий) Михайлович
Смерть
14.03.1997
Причина смерти: от старости (перед этим парализовало)
Похороны
Неизвестно
Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область