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Рыжова (Варзина) Анна Михайловна

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Место рождения

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.12.1909 ст.

Дата смерти

14.03.1997

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Крещение
06.12.1909
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Крестная - Князева Агния Петровна, дочь умер. крестьянина Князева Петра Савельевича
Рождение
04.12.1909 ст.

Отец: Варзин Михаил Маркелович

Мать: Варзина (Махина) Мария Григорьевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
данные с метрической книги
Бракосочетание
10.04.1935

Муж: Рыжов Аристарх (Евтихий) Михайлович

Рождение ребёнка
14.03.1936

Сын: Рыжов Александр Аристархович

Отец ребёнка: Рыжов Аристарх (Евтихий) Михайлович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.11.1938

Дочь: Рыжова Вия Аристарховна

Отец ребёнка: Рыжов Аристарх (Евтихий) Михайлович

данный из ЗАГСа Бабушкино актовая запись 45 от 29.11.1938
Рождение ребёнка
14.08.1940

Дочь: Медведева (Рыжова) Валентина Аристарховна

Отец ребёнка: Рыжов Аристарх (Евтихий) Михайлович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
14.03.1997
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: от старости (перед этим парализовало)
Похороны
Неизвестно
Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

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