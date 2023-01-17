Махина (Ерегина) Акулина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махина (Ерегина) Акулина Павловна

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Место рождения

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерегин Павел Васильевич

Мать: не указана

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.06.1871

Дочь: Варзина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Махин Григорий Ерофеевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.11.1873

Дочь: Махина Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Махин Григорий Ерофеевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Махин Феодосий Григорьевич

Отец ребёнка: Махин Григорий Ерофеевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махин Андриан Григорьевич

Отец ребёнка: Махин Григорий Ерофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махин Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Махин Григорий Ерофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махин Арсений Григорьевич

Отец ребёнка: Махин Григорий Ерофеевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махин Григорий Ерофеевич

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