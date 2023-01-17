Махина (Ерегина) Акулина Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерегин Павел Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1871
Дочь: Варзина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Махин Григорий Ерофеевич
Рождение ребёнка
07.11.1873
Дочь: Махина Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Махин Григорий Ерофеевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Махин Феодосий Григорьевич
Отец ребёнка: Махин Григорий Ерофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махин Андриан Григорьевич
Отец ребёнка: Махин Григорий Ерофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Махин Григорий Ерофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махин Арсений Григорьевич
Отец ребёнка: Махин Григорий Ерофеевич
Бракосочетание
Неизвестно