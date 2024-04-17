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Махин Арсений Григорьевич

Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1865 ст.

Дата смерти

Около 1905

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.

Отец: Махин Григорий Ерофеевич

Мать: Махина (Ерегина) Акулина Павловна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
09.02.1883 ст.

Жена: Махина (Князева) Ефимья Михеевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись №4 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#102 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д. Петухово - Андрей Григорьевич и Николай Яковлевич Махины по невесте - д. Петухово - Аристарх Михеевич и Гри... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1883 ст.

Сын: Махин Николай Арсентьевич

Мать ребёнка: Махина (Князева) Ефимья Михеевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 36 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#96
Рождение ребёнка
26.05.1886 ст.

Дочь: Меньшикова (Махина) Павла Арсентьевна

Мать ребёнка: Махина (Князева) Ефимья Михеевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 14 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#131
Рождение ребёнка
15.07.1894 ст.

Сын: Махин Василий Арсентьевич

Мать ребёнка: Махина (Князева) Ефимья Михеевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 15 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#337
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.

Дочь: (Махина) Александра Арсентьевна

Мать ребёнка: Махина (Князева) Ефимья Михеевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1905
(из рассказа Меньщикова Арсения Васильевича) Трагически погиб: лошади понесли с горки, он свернул их с дороги в лес, где сломал себе ногу и от заражения крови вскоре скончался.

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