Махин Арсений Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865 ст.
Дата смертиОколо 1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.
Бракосочетание
09.02.1883 ст.
Запись №4 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#102 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д. Петухово - Андрей Григорьевич и Николай Яковлевич Махины по невесте - д. Петухово - Аристарх Михеевич и Гри... Показать все
Рождение ребёнка
01.12.1883 ст.
Сын: Махин Николай Арсентьевич
Мать ребёнка: Махина (Князева) Ефимья Михеевна
Запись № 36 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#96
Рождение ребёнка
26.05.1886 ст.
Дочь: Меньшикова (Махина) Павла Арсентьевна
Мать ребёнка: Махина (Князева) Ефимья Михеевна
Запись № 14 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#131
Рождение ребёнка
15.07.1894 ст.
Сын: Махин Василий Арсентьевич
Мать ребёнка: Махина (Князева) Ефимья Михеевна
Запись № 15 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#337
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.
Дочь: (Махина) Александра Арсентьевна
Мать ребёнка: Махина (Князева) Ефимья Михеевна
Смерть
Около 1905
(из рассказа Меньщикова Арсения Васильевича) Трагически погиб: лошади понесли с горки, он свернул их с дороги в лес, где сломал себе ногу и от заражения крови вскоре скончался.