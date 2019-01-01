деревня Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Петухово

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о перечислении крестьянина-собственника д. Петухово Юркинской вол. Тотемского уезда Я. А. Обрезкова в д. Аниково. 1880 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Показать все
Дело по жалобе крестьянки деревни Петухова Юркинской волости Тотемского уезда Власовой Е. И. об отказе в предоставлении льготы 1-го разряда ее сыну Прокопию. 1916 г. // Г Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Новокуножской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9876Петухово, д. вл.при рчч. Куноже и Сивеже8595164452

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Юркинская волость
1533. Петухово, деревня бывшая владельческая, при речках Куноже и Сивеже, дворов 23, жителей 146, 8. ст., лавка. В ½ в* — волостное правление (уездный город 80 в. ), з. с Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Юркинская волость
деревня Петухово169237201126177680515814

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Юркинская волость
55ПетуховоСвертневское.Ново-Куножскийбывшие помещичьи801289297

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Юркинская волость
Петухово166623деревняРусские47111133244

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Леденгский район, Юркинский сельсовет
Петуково (шк. I ст.) 3854деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 46 км. Летнее: —.Зимнее: 309 км. Летнее: —.4437

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
35272Петуховодеревня59°30'с.ш.43°35'в.д.O-38-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Миньковское сельское поселение
19608444168д Петуховодеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.