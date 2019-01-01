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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о перечислении крестьянина-собственника д. Петухово Юркинской вол. Тотемского уезда Я. А. Обрезкова в д. Аниково. 1880 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Показать все
Дело по жалобе крестьянки деревни Петухова Юркинской волости Тотемского уезда Власовой Е. И. об отказе в предоставлении льготы 1-го разряда ее сыну Прокопию. 1916 г. // Г Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Новокуножской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9876Петухово, д. вл.при рчч. Куноже и Сивеже8595164452
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1533. Петухово, деревня бывшая владельческая, при речках Куноже и Сивеже, дворов 23, жителей 146, 8. ст., лавка. В ½ в* — волостное правление (уездный город 80 в. ), з. с Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Петухово169237201126177680515814
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
55ПетуховоСвертневское.Ново-Куножскийбывшие помещичьи801289297
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Петухово166623деревняРусские47111133244
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Петуково (шк. I ст.) 3854деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 46 км. Летнее: —.Зимнее: 309 км. Летнее: —.4437
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35272Петуховодеревня59°30'с.ш.43°35'в.д.O-38-016
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608444168д Петуховодеревня