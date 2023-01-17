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Махин Феодосий Григорьевич

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Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Махин Григорий Ерофеевич

Мать: Махина Акулина Павловна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Апполинария Григорьевна

Мать ребёнка: Махина Клавдия Григорьевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Обрезкова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Махина Клавдия Григорьевна

Петухово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махина Клавдия Григорьевна

Смерть
1962
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
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