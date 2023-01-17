Махин Феодосий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Махин Григорий Ерофеевич
Мать: Махина Акулина Павловна
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Апполинария Григорьевна
Мать ребёнка: Махина Клавдия Григорьевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Обрезкова Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Махина Клавдия Григорьевна
Петухово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область