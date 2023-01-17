Махина (Климова) Клавдия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махина (Климова) Клавдия Григорьевна

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Место рождения

Юркино, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Юркино, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Апполинария Григорьевна

Отец ребёнка: Махин Феодосий Григорьевич

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Обрезкова Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Махин Феодосий Григорьевич

Петухово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махин Феодосий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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