Махина (Климова) Клавдия Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Апполинария Григорьевна
Отец ребёнка: Махин Феодосий Григорьевич
Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Обрезкова Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Махин Феодосий Григорьевич
Петухово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно