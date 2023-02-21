Обрезкова (Махина) Екатерина Григорьевна
Место рожденияПетухово
Дата рождения1914
Дата смерти14.08.1959
ПолЖенский
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Петухово
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обрезков Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1946
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Обрезков Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Обрезков Сергей Алексеевич
Смерть
14.08.1959