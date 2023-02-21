Обрезкова (Махина) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрезкова (Махина) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Петухово

Дата рождения

1914

Дата смерти

14.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Махин Феодосий Григорьевич

Мать: Махина Клавдия Григорьевна

Петухово
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обрезков Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1946

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Обрезков Сергей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрезков Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Обрезков Сергей Алексеевич

Смерть
14.08.1959
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