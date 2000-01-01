Обрезков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обрезкова Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1946
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Обрезкова Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Обрезкова Екатерина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно