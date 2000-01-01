Обрезков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбрезков Сергей

Обрезков Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1946 г.р.

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обрезкова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1946

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Обрезкова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Обрезкова Екатерина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обрезкова Екатерина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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