(Махина) Апполинария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Махина) Апполинария Григорьевна

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Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Махин Феодосий Григорьевич

Мать: Махина Клавдия Григорьевна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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