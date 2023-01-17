Махин Степан Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махин Степан Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махин Григорий Ерофеевич

Мать: Махина Акулина Павловна

Рождение ребёнка
Около ?.11.1899

Сын: Махин Сергей Степанович

Мать ребёнка: Махина Анастасия

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махин Александр Степанович

Мать ребёнка: Махина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махина Анастасия

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