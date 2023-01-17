Махин Степан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Махин Григорий Ерофеевич
Мать: Махина Акулина Павловна
Рождение ребёнка
Около ?.11.1899
Мать ребёнка: Махина Анастасия
Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махин Александр Степанович
Мать ребёнка: Махина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махина Анастасия