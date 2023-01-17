Махин Сергей Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.11.1899
Дата смертиОколо 12.12.1968
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1899
Отец: Махин Степан Григорьевич
Мать: Махина Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Башаева Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Махина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Махина Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Махина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Махина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Махина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисья Сергеевна
Мать ребёнка: Махина Клавдия
Смерть
Около 12.12.1968