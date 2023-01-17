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Махин Сергей Степанович

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Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около ?.11.1899

Дата смерти

Около 12.12.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1899

Отец: Махин Степан Григорьевич

Мать: Махина Анастасия

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Башаева Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Махина Клавдия

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Махина Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Махина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Махина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Махина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисья Сергеевна

Мать ребёнка: Махина Клавдия

Смерть
Около 12.12.1968
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