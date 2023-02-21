Махина Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Башаева Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Махин Сергей Степанович
Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисья Сергеевна
Отец ребёнка: Махин Сергей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Махин Сергей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Махин Сергей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Махин Сергей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Махин Сергей Степанович
Смерть
Неизвестно