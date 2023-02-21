Махина Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махина Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Башаева Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Махин Сергей Степанович

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисья Сергеевна

Отец ребёнка: Махин Сергей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махин Сергей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Махин Сергей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Махин Сергей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Махин Сергей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Махин Сергей Степанович

Смерть
Неизвестно
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