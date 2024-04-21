Махин Андриан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1867 ст.
Отец: Махин Григорий Ерофеевич
Мать: Махина Акулина Павловна
Крещение
17.08.1867 ст.
д.Петухово - крест.сын Ефтихий Павлович Ерегин
Бракосочетание
17.05.1887 ст.
Запись № 8 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#181 Свидетели: по жениху - д. Петухово - Василий Яковлевич Махин, Григорий Евтихьевич Махин. по невесте - д. Юркино - Иван Евдокимович Кл... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1888 ст.
Дочь: Анна Андриановна
Мать ребёнка: Махина Александра Евдокимовна
Запись № 21 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#211
Рождение ребёнка
16.12.1889 ст.
Сын: Махин Василий Андрианович
Мать ребёнка: Махина Александра Евдокимовна
Запись № 28 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#22
Рождение ребёнка
30.10.1892 ст.
Дочь: Екатерина Андриановна
Мать ребёнка: Махина Александра Евдокимовна
Запись № 21 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#251
Рождение ребёнка
27.05.1894 ст.
Мать ребёнка: Махина Александра Евдокимовна
Запись № 10 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#335
Рождение ребёнка
29.09.1899 ст.
Дочь: Таисья Андриановна
Мать ребёнка: Махина Александра Евдокимовна
Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
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