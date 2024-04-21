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Махин Андриан Григорьевич

Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.08.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1867 ст.

Отец: Махин Григорий Ерофеевич

Мать: Махина Акулина Павловна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
17.08.1867 ст.
д.Петухово - крест.сын Ефтихий Павлович Ерегин
Бракосочетание
17.05.1887 ст.

Жена: Махина Александра Евдокимовна

Запись № 8 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#181 Свидетели: по жениху - д. Петухово - Василий Яковлевич Махин, Григорий Евтихьевич Махин. по невесте - д. Юркино - Иван Евдокимович Кл... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1888 ст.

Дочь: Анна Андриановна

Мать ребёнка: Махина Александра Евдокимовна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 21 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#211
Рождение ребёнка
16.12.1889 ст.

Сын: Махин Василий Андрианович

Мать ребёнка: Махина Александра Евдокимовна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 28 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#22
Рождение ребёнка
30.10.1892 ст.

Дочь: Екатерина Андриановна

Мать ребёнка: Махина Александра Евдокимовна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 21 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#251
Рождение ребёнка
27.05.1894 ст.

Сын: Махин Иона Адриановича

Мать ребёнка: Махина Александра Евдокимовна

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 10 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#335
Рождение ребёнка
29.09.1899 ст.

Дочь: Таисья Андриановна

Мать ребёнка: Махина Александра Евдокимовна

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
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