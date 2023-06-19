Ерегин Павел Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерегин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Сын: Ерегин Евстигней (Евтихий) Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1871
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махина Акулина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно