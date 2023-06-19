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Ерегин Павел Васильевич

Место рождения

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерегин Василий

Мать: не указана

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Ерегин Евстигней (Евтихий) Павлович

Мать ребёнка: не указана

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Сын: Ерегин Алексей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: не указана

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Сын: Ерегин Семен Павлович

Мать ребёнка: не указана

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махина Акулина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно