Ерегина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Дочь: Стефанида Васильевна
Отец ребёнка: Ерегин Василий Иванович
Номер 14 ее семья https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#895
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.
Дочь: Марина Васильевна
Отец ребёнка: Ерегин Василий Иванович
Номер 14 ее семья https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#895
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Отец ребёнка: Ерегин Василий Иванович
Предполагаю, что семья номер 14 Павла https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерегин Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Ерегин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно