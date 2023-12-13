Ерегина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегина Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Дочь: Стефанида Васильевна

Отец ребёнка: Ерегин Василий Иванович

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Номер 14 ее семья https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#895
Рождение ребёнка
Вычислено 1818 ст.

Дочь: Марина Васильевна

Отец ребёнка: Ерегин Василий Иванович

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Номер 14 ее семья https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#895
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Ерегин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Ерегин Василий Иванович

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Предполагаю, что семья номер 14 Павла https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#895
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерегин Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Ерегин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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