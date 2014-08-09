Ерегина (Варзина) Таисия Михайловна
Место рожденияВологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино
Дата рождения07.05.1907
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1907
Вологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино
Рождение ребёнка
13.08.1932
Дочь: Ерегина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Ерегин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Около ?.11.1934
Дочь: Дерягина Нина Александровна
Отец ребёнка: Ерегин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
16.12.1938
Дочь: Мальчикова Капитолина Александровна
Отец ребёнка: Ерегин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996