Ерегина (Варзина) Таисия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрегина (Варзина) Таисия Михайловна

Ерегина (Варзина) Таисия Михайловна

avatar

Место рождения

Вологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино

Дата рождения

07.05.1907

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1907

Отец: Варзин Михаил Маркелович

Мать: Варзина Мария Григорьевна

Вологодская обл., Бабушкинский р-н, Тевигино
Рождение ребёнка
13.08.1932

Дочь: Ерегина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Ерегин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Около ?.11.1934

Дочь: Дерягина Нина Александровна

Отец ребёнка: Ерегин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
16.12.1938

Дочь: Мальчикова Капитолина Александровна

Отец ребёнка: Ерегин Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Александр Николаевич

Смерть
1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close